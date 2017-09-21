أكتوبر القادم.. مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير ستقام الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان طهران الدولى للفيلم القصير من السابع عشر الى الثاني عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل برئاسة السيد صادق موسوي في العاصمة طهران.