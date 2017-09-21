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رقم الخبر: 203187 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:49 الاقسام: ثقافة وفن  
أكتوبر القادم.. مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير

أكتوبر القادم.. مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير

ستقام الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان طهران الدولى للفيلم القصير من السابع عشر الى الثاني عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل برئاسة السيد صادق موسوي في العاصمة طهران.

وقد تمت إزاحة الستار عن ملصق المهرجان من تصميم مرتضى أتابكي في الحفل الختامي لمهرجان «شبديز» الأقليمي لسينما الشباب الـ 52 في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وأصدر السيد صادق موسوي مرسوماً عين فيه الفنان الكاتب والمخرج المسرحي آرش عباسي نائباً له، في مهرجان طهران الدولى للفيلم القصير الرابع والثلاثين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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