تم إختیار الفيلم الإيراني «نفس» ممثلا عن السینما الإيرانية للتنافس في حفل أكاديمية الاوسکار عام 2018 لأفضل فیلم ناطق باللغة الأجنبیة.

وقال المتحدث باسم لجنة تعریف الأفلام الإيرانية في أکادیمیة العلوم والفنون السینمائیة «امیر اسفندیاري» انه وبعد إجراء المفاوضات النهائیة والدراسات الشاملة علی أربعة أفلام في القائمة النهائیة للافلام المرشحة لجائزة الاوسكار، فقد إختارت اللجنة بالأغلبیة الساحقة الفيلم السينمائي الايراني «نفس» للمخرجة نرجس آبیار ليمثل السینما الإيرانية في حفل الاوسکار لأفضل فیلم ناطق باللغة الأجنبیة.

وسبق ان فازت السینما الإيرانية بجائزتي الاوسکار لأفضل فیلم ناطق باللغة الأجنبیة ولذلك في عامي 2012 عن فيلم «انفصال نادر عن سيمن» و2017 عن فيلم «البائع» كلاهما من اخراج أصغر فرهادي وبطولة النجم شهاب حسيني.

وقد كشفت أکادیمیة العلوم والفنون السینمائیة الايرانية عن قائمة قصیرة ضمت أسماء 10 أفلام إيرانية تم إختیارها للمزید من الدراسة ومن أجل ترشحها لجائزة الاوسكار.حیث إشتملت هذه الأفلام علی «أخي خسرو» (برادرم خسرو) للمخرج احسان بیغلري و«بعد 21 یوما» (بیست ویك روز بعد) للمخرج محمد رضا خردمندان و«منزل في الشارع 41» (خانه اي در خيابان جهل ويکم) للمخرج حمید رضا قرباني و«الوتر الحساس» (رك خواب) للمخرج حمید نعمت الله و«طلاء الأظافر الأحمر»(لاك قرمز) للمخرج سيد جمال سيد حاتمي و«احداث الظهيرة» (ماجرای نیمروز) للمخرج محمدحسين مهدويان و«ملاریا» للمخرج برویز شهبازي و«نفس» للمخرجة نرجس آبیار و«المعكوس» (وارونکي) للمخرج بهنام بهزادي و«اصحاب الفلل» (ویلایي‌ها) للمخرجة منير قيدي.

«نفس» يدور حول الحرب الصدامية المفروضة على ايران في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ويروي قصة أربعة أطفال وهم بهار ونادر وکمال ومريم، أطفال برفقة أبيهم «غفور» الذي ادّى دوره الفنان مهران أحمدي وجدّتهم التي ادت دورها الفنانة «بانته آ بناهي ها»، وعالم هؤلاء الأطفال عالم يفيض بالأحلام والرؤى...