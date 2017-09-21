|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 203185
|تاريخ النشر: أيلول 20, 2017
|الوقت: 19:50
|الاقسام: رياضة
|
بولونيا يوقف قطار إنتر ميلان في الكالتشيو
سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع مضيفه بولونيا في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء، بافتتاح مباريات الجولة الخامسة من الكالتشيو، ليقف قطار النيراتزوري بعد الفوز في 4 مباريات متتالية.
تقدم فريق بولونيا بهدف في الدقيقة 32 سجله سيموني فيردي، فيما أدرك ماورو إيكاردي التعادل للإنتر في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.
التعادل رفع رصيد النيراتزوري إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا لحين نهاية الجولة، فيما أصبح رصيد بولونيا 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر