بولونيا يوقف قطار إنتر ميلان في الكالتشيو سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع مضيفه بولونيا في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء، بافتتاح مباريات الجولة الخامسة من الكالتشيو، ليقف قطار النيراتزوري بعد الفوز في 4 مباريات متتالية.