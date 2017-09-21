وأعلنت لجنة الجوائز بمجلس کتاب الاطفال بتـأهل ثلاثة أعمال ایرانیة الی فهرس مکتب الکتاب الدولي للجیل الشاب لعام 2018.

وعلی هذا الاساس فقد تم الاعلان عن هذه الاعمال الایرانیة الثلاثة وهي: «نادني بلطف» بقلم فرهاد حسن زاده و«المحیط في نهایة الشارع» ترجمة فرزاد فربد و«تحذیر، خطر مهاجمة الفئران وغیرها» حیث تم انتخابها الی قائمة مکتب الکتاب الدولي.

روایة «نادني بلطف» وهي بقلم فرهاد حسن زاده تتناول قصة فتاة عمرها 15 عاماً واسمها زیبا تعیش في مرکز للرعایة الاجتماعیة الخاص بالاطفال من دون معیل حیث یقضي والدها المصاب بمرض نفسي في مستشفی الامراض العقلیة فیما تزوجت والدتها شخصاً آخر. وفي أحد ایام الخریف أتصل بها والدها عن طریق الهاتف لیطلب منها مساعدته للفرار من المستشفی.

وکان هذا الکتاب قد رشح لجائزة السلحفاة الطائرة وکتاب العام للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجائزة الکتاب الخاص بالاطفال.

کتاب «المحیط في نهایة الطریق» من تألیف نیل کیمن وترجمة فرزاد فربد وقد صدر في عام 2013 وهو کسائر أعمال کيمان في مجال الأدب الخيالي حیث یروي الكاتب قصة حياة صبي یواجه ظروفاً صعبة وعجیبة.

وهذه الرواية احتلت المرتبة الأولى في قائمة أكثر الکتب مبيعاً في نيويورك تایمز وهي تدور حول البحث عن الهوية والفصل بين مرحلة الطفولة والبلوغ.

أما کتاب «تحذير! خطر مهاجمة الفئران وغيرها ..» فهو من تألیف سید علي شجاعي الذي سعی فیه الی اظهار محاکاة ساخرة للاطفال عبر خلق قصة رهیبة وعجیبة عن هجوم الفئران على أهالي القری حیث أضطر الاهالي الی الاستعانة بالقطط لصد هذا الهجوم ومن دون أن یعلموا بأن هذه القطط هي أیضاً شریکة اللص ورفیقة القافلة.

وهذا الکتاب هو الثاني من ثلاثية للکاتب بعنوان «فلسفة للأطفال» التي تسعى إلى إعادة النظر في المفاهيم الفلسفية والاجتماعية الاجتماعية الحديثة لجمهور الأطفال والاحداث وبلغة بسيطة.

والجدیر بالذکر إن المؤتمر الدولي السادس والثلاثین لأدب الاطفال والاحداث (الیونان) سوف یمنح شهادة شرفیة لمؤلفي هذه الکتب الثلاثة.