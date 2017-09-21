اعلن مدير الضمان المالي والاستثمار في شركة «المدن الصناعية» في خراسان الرضوية عن اهداء خاتم فضي فريد من نوعه على شكل مرقد الامام علي بن موسي الرضا(ع) لقائد الثورة الاسلامية.

واوضح «جواد دريا دل» يوم الثلاثاء ان هذا الخاتم الفضي تم صنعه على يد الصاغة في مشهد وتم اهدائه لسماحة قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي للتعبير عن الشكر والتقدير لسماحته لدعم الانتاج الوطني.

وتابع قائلا ان شكل هذا الخاتم الفريد من نوعه على شكل قبة مرقد الامام الرضا ومرصع بالفيروزج.