استقبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفدا من نظيره الآسيوي، وذلك في إطار بحث الخطة الإستراتيجية الخاصة بالاتحاد، وكيفية العمل على تطويرها.

وتستمر زيارة الوفد الآسيوي الذي يتكون من المستشار الإستراتيجي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرتز شميد، ومسؤول ملف التطوير ومستشار رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ديفيد بورخا، على مدار عشرة أيام، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضحت سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن هذه الزيارة الثالثة لوفد من الاتحاد الآسيوي، تأتي في إطار العمل على تطوير الخطة الإستراتيجية القائمة الخاصة بالاتحاد الوطني الفلسطيني، وكيفية نقلها من مستوى المنافسة على المستوى الإقليمي، إلى أن تصبح شبيهة بالخطط القائمة في الاتحادات الوطنية الكبرى في القارة الآسيوية.

بدوره أكد بورخا أن الهدف الأساسي من تواجده إلى جانب شميد في فلسطين هو العمل على تكوين خطة إستراتيجية شاملة خاصة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ودعمه لوضع خطط مستقبلية للعمل عليها.