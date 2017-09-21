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رقم الخبر: 203179 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: منوعات  
جودة النوم سبب للسعادة أكثر من زيادة الراتب

جودة النوم سبب للسعادة أكثر من زيادة الراتب

إن «جودة النوم» أكثر العادات اليومية التي تؤثر على الراحة النفسية للإنسان، وقد تؤثر عليه أكثر من زيادة راتبه.

وأثبتت الدراسة أن جودة النوم تؤثر على صحة الإنسان النفسية والبدنية أكثر من عادات يومية مثل الحياة الاجتماعية، وتناول الطعام مع العائلة، وغيرها.

وذكرت الدراسة أن زيادة في الراتب بنسبة 50 بالمئة أسفرت عن زيادة في مؤشر السعادة بنسبة ضئيلة جدا، ولم ترتبط بشكل واضح بالصحة النفسية والبدنية.

وشملت الدراسة عينة لأكثر من 8 آلاف مواطن بريطاني بالغ، وتم إجراؤها من قبل قسم الاقتصاد في جامعة أوكسفورد.

وأفادت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين قالوا إنهم يحظون بقسط وافر من النوم، كانوا «واثقين من أنفسهم بشكل أكبر، وقلت لديهم نسبة القلق».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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