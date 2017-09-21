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رقم الخبر: 203178 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: منوعات  
سيدة مصریة تقفز من الطابق الرابع خوفًا من «فأر» بمنطقة العمرانية

سيدة مصریة تقفز من الطابق الرابع خوفًا من «فأر» بمنطقة العمرانية

قامت ربة منزل بالقفز من الدور الرابع هربا من «فأر» بالعمرانية في القاهرة.

وأفاد موقع الزمان انه كان قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة العمرانية من شرطة النجدة بوجود بلاغ سقوط من علو العقار دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سناء سلمان حسن سن 47 ربة منزل ومقيمة بذات العنوان مما أدى إلى حدوث إصابتها بكسر بعظمة الفك الاسفل والفخذ الأيمن والأيسر والحوض وجرحين قطعين بالوجه وإضطراب بدرجة الوعي وتم نقلها بمستشفى المعلمين بالقاهرة.

بسؤال زوج المصابة سن 55 مدرس ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال تواجده وزوجته بغرفة النوم فوجئ بوجود «فأر» مما أثار خوف زوجته ودعاها للقفز من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الرابع وحدوث إصابتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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