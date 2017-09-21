هي صورة تداولت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ظهرت فيها السيارة عالقة عند طرف الطريق بالقرب من نوافذ مبنى مجاور، فيما بدا سائق السيارة عالقاً داخلها.

فعلق على الصورة بالقول: «حادث سير طريف وغريب وعجيب. الرجاء الحذر أثناء القيادة».

مشيرة إلى أن حادث السير هذا وقع في تركيا!

وبعدما تم تداول الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن الحادث وقع في لبنان عند منطقة جسر الاشرفية برج حمود.

أوضحت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على «تويتر» أن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.​