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رقم الخبر: 203176 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: منوعات  
لوحات فنية بطلتها «القهوة الصباحية»

لوحات فنية بطلتها «القهوة الصباحية»

تختلف المسمّيات والإبداع واحد، إذ تُبدع الفنانة Cinzia Bolognesi في عمل لوحات فنية بطلتها قهوتها الصباحية.

وفي ذلك تقول Bolognesi "في صباح أحد الأيام، كنت أتناول وجبة الإفطار على ورقة سوداء أستخدمها عادة للعمل، وبالنظر إلى تلك الورقة مع الكوكيز الموجود عليها، بدأت برسم بعض القصص دون وعي.

مضيفة «أنا فقط أحب ذلك، لذلك منذ ذلك الحين، أصبح من طقوس صباحي الرائع مع كوب القهوة الخاص بي، وعندها أنا أبدأ في الانطلاق».

لوحات فنية من القهوةلوحات فنية من القهوة
لوحات فنية من القهوةلوحات فنية من القهوة
لوحات فنية من القهوةلوحات فنية من القهوة
لوحات فنية من القهوةلوحات فنية من القهوة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ البيان
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