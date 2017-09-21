وفي ذلك تقول Bolognesi "في صباح أحد الأيام، كنت أتناول وجبة الإفطار على ورقة سوداء أستخدمها عادة للعمل، وبالنظر إلى تلك الورقة مع الكوكيز الموجود عليها، بدأت برسم بعض القصص دون وعي.

مضيفة «أنا فقط أحب ذلك، لذلك منذ ذلك الحين، أصبح من طقوس صباحي الرائع مع كوب القهوة الخاص بي، وعندها أنا أبدأ في الانطلاق».