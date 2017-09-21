عزف ليونيل ميسي لحن انتصار برشلونة، على ضيفه إيبار (6-1) الثلاثاء على ملعب كامب نو بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تألَّق ليونيل ميسي، وسجَّل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما سجَّل الهدفين الآخرين باولينيو، ودينيس سواريز، في الدقائق (21، 38، 53، 59، 62، 87)، بينما سجَّل هدف إيبار الوحيد، سيرجي هنريك (57).

ووصل برشلونة للنقطة الـ15 محققًا العلامة الكاملة في صدارة البطولة مقابل 6 نقاط لإيبار بالمركز الـ13.

من جهة ثانية سجل الإيطالي سيموني زازا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بلنسية، لاكتساح ضيفه ملقة

5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم.

وأنهى فالنسيا الشوط الأول متقدما بهدف سجله سانتياجو مينا في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني سجل زازا أهدافه في الدقائق 55 و60 و63 قبل أن يختتم رودريجو مورينو أهداف فالنسيا في الدقيقة 87.

ورفع فالنسيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، محافظا على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.

ويظل فريق ملقة بلا نقاط في قاع الترتيب بعدما تلقى الهزيمة الخامسة في المباراة الخامسة على التوالي.