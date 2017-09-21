|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 203172
|تاريخ النشر: أيلول 20, 2017
|الوقت: 20:01
|الاقسام: رياضة
|
خاميس "يتوهج" ويقود بايرن ميونيخ لضرب شالكه بالثلاثة
حقَّق بايرن ميونيخ فوزًا مستحقًا على مضيفه شالكه (3-0) الثلاثاء، على ملعب "فيلتينس أرينا" معقل الأزرق الملكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البوندسليجا.
سجَّل أهداف الفريق البافاري، كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (25)، وخاميس رودريجيز (29)، وآرتورو فيدال (75).
ورفع الفريق البافاري، رصيده لـ12 نقطة، في صدارة البوندسليجا (مؤقتًا)، فيما تجمَّد رصيد شالكه، عند 9 نقاط بالمركز الخامس.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر