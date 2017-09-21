خاميس "يتوهج" ويقود بايرن ميونيخ لضرب شالكه بالثلاثة حقَّق بايرن ميونيخ فوزًا مستحقًا على مضيفه شالكه (3-0) الثلاثاء، على ملعب "فيلتينس أرينا" معقل الأزرق الملكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البوندسليجا.