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رقم الخبر: 203171 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: رياضة  
صاروخ جزائري يطيح بليفربول من كأس الرابطة

صاروخ جزائري يطيح بليفربول من كأس الرابطة

بلغ ليستر سيتي ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه الثلاثاء على ضيفه ليفربول (2-0)، على ملعب "كينج باور" بالدور الثالث.

افتتح الياباني شينجي أوكازاكي، التسجيل في المباراة بالدقيقة (65)، قبل أن يُعزِّز الدولي الجزائري إسلام سليماني، تقدم ليستر بهدف ثانٍ بالدقيقة (78).

وزادت الخسارة من متاعب ليفربول الذي تعادل في مباراتين، وخسر مثلهما في آخر 4 مباريات له في كافة البطولات.

قدَّم ليستر مباراة جيدة لا سيما بالشوط الثاني، وكان دخول البديل أوكازاكي، على حساب المصاب الأرجنتيني ليوناردو أولوا نقطة التحول بالمباراة فأحرز هدفًا، وصنع آخر ليقود فريقه للفوز أمام جمهور غفير.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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