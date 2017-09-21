افتتح الياباني شينجي أوكازاكي، التسجيل في المباراة بالدقيقة (65)، قبل أن يُعزِّز الدولي الجزائري إسلام سليماني، تقدم ليستر بهدف ثانٍ بالدقيقة (78).

وزادت الخسارة من متاعب ليفربول الذي تعادل في مباراتين، وخسر مثلهما في آخر 4 مباريات له في كافة البطولات.

قدَّم ليستر مباراة جيدة لا سيما بالشوط الثاني، وكان دخول البديل أوكازاكي، على حساب المصاب الأرجنتيني ليوناردو أولوا نقطة التحول بالمباراة فأحرز هدفًا، وصنع آخر ليقود فريقه للفوز أمام جمهور غفير.