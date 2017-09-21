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رقم الخبر: 203170 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الجبن مثل المخدرات!!

الجبن مثل المخدرات!!

اكتشف علماء أن الجبن يحتوي على مادة كيميائية يتشابه تأثيرها في الدماغ مع مادة موجودة في المخدرات وتؤدي إلى الإدمان، وهذا ما يفسر إدمان البعض على أطعمة بعينها دون غيرها.

واستخدام العلماء مقياسا عالميا لمعرفة مدى تسبب الأطعمة بالإدمان على عينة من 120 طالبا، ووجدوا أن الجبن أظهر قوة بشكل خاص، لأنه يحتوي على مادة «الكازين».

وهذه المادة، الموجودة في جميع منتجات الألبان، يمكن أن تؤثر في أماكن بالدماغ هي ذاتها التي تستقبل مؤثرات الأفيون أو المخدرات المرتبطة بالإدمان .

تجدر الإشارة إلى أن دراسة كشفت أن تناول الجبن قبل النوم يساعد على رؤية أحلام سعيدة، على عكس دراسات قديمة اعتبرت الجبن مصدرا للكوابيس خلال النوم.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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