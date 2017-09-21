قام فريق من الباحثين في الهندسة الطبية بجامعة ويتس في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا، بتطوير طريقة لأول مرة في العالم يمكنها توصيل الدماغ البشري بشبكة الإنترنت العالمية.

التكنولوجيا الجديدة، تدعى «Brainternet» المركبة من كلمتي Brain (الدماغ) والانترنت، وفي الواقع يحول الدماغ البشري إلى واحدة من نقاط الاتصال في تكنولوجيا الإنترنت.

والمشروع قيد الدراسة يستخدم موجة «EEG» من الدماغ لربط أداة مراقبة الاشارات «Emotiv» إلى رأس الإنسان وإرسال الموجات إلى جهاز كمبيوتر ومن ثم يرسل الكمبيوتر أيضا البيانات إلى تطبيق معين، وفي نهاية المطاف يضع جميع البيانات على موقع عام متاح لمستخدمي الإنترنت.

ويقول البروفسور آدم بانتانوفيتز، الأستاذ بكلية الهندسة الكهربائية والمعلومات بجامعة ويتس، إن هذه التكنولوجيا المدرجة على النقاش فتحت فاقا جديدة على المستخدم بين العقل البشري والحاسوب، وتسمح للبشر بأن يفهموا عن أنشطة دماغهم وأدمغة غيرهم بشكل أفضل.

مشروع Brainternet يجتاز حاليا المراحل الأولى من التنمية، ويعتزم الفريق إقامة المزيد من التواصل التفاعلي بين الأشخاص وادمغتهم في المستقبل. من المثير للاهتمام أن نعرف أن بعض القدرات يتم اختبارها الآن على نطاق واسع، على سبيل المثال، يمكن للناس تحفيز واهتزاز عضلات أيديهم باستخدام الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لبانتانافيتش، يتم استخدام التكنولوجيا لتطوير أنظمة التعلم الآلي، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال واستقبال المعلومات في اتجاهين مختلفين من وإلى الدماغ في المستقبل.