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رقم الخبر: 203168 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران في المرتبة 14 عالميا في التكنولوجيا الحيوية

إيران في المرتبة 14 عالميا في التكنولوجيا الحيوية

صرح أمين عام لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية في البلاد «مصطفى قانعي» يوم الثلاثا، بان ايران تعد في مجال التكنولوجيا الحيوية ضمن اكبر 14 دولة في العالم.

أن مصطفى قانعي أوضح خلال حفل افتتاح المعرض الرابع للتكنولوجيا الحيوية في إيران أن التكنولوجيا الحيوية تحظى بأهمية كبيرة ذلك أنها توفر فرص التوظيف ولها تاثير في المجالات الاقتصادية والمعرفية والتقدم التكنولوجي، مشيرا الى انه سنويا  15000 طالب يتخرج في البلاد بهذا الفرع.

وأشار الى أن هؤلاء الخريجين هم الرواد في البلاد وقال اننا نتبوأ المركز 14 عالميا في إنتاج العلوم في مجال التكنولوجيا الحيوية بالوقت الراهن، مما يعني أن إيران تعتبر في مجال التكنولوجيا الحيوية بين أفضل 14 دولة في العالم.

وأضاف قانعي: ان "هذه هي الرتبة العلمية للبلاد من حيث إنتاج الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية، لذلك من الضروري أن نعمل على تحويل هذه المعرفة الى منتج".

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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