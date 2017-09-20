أعلن قائد قوات الجو - فضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، عن مواصلة العمل في تصنيع مروحية قتالية تسع لشخصين.

وأشار العميد حاجي زادة في تصريح لوكالة انباء تسنيم الى آخر ما يتعلق بصنع هذه المروحية، قائلاً: نعمل حاليا على الانتهاء من صنع المروحية وسنعلن عن ذلك في حينه.

وكان العميد حاجي زادة قد أعلن في وقت سابق (في 30 سبتمبر 2014) عن تصنيع مروحية قتالية نوعية تسع لشخصين، وقال حينها: إن المروحية التي تعد اكثر وزنا واكبر من المروحيات الاخرى تمر حاليا في مرحلة صنعها.

وتمتلك قوات الجو - فضائية لدى حرس الثورة الاسلامية عددا من المروحيات ابرزها مروحية من جيل (شاهد) وهي هجومية بإمتياز، تم صناعتها على يد الخبراء الايرانيين في وحدة الجو - فضائية.







