عقد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، لقاءات عدة مع نظرائه ومسؤولين أجانب لبحث المستجدات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية لا سيما الإتفاق النووي.

وقد بحث مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون العلاقات المصرفية والقنصلية وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران ولندن فيما يتعلق بمختلف قضايا العلاقات الثنائية بما فيها التعاون المصرفي والعلاقات القنصلية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ان لندن تدعم الإتفاق النووي وتشدد على بقائه وتنفيذه.

كما تبادل ظريف وجونسون في اللقاء، وجهات النظر حول القضايا الاقليمية سيما العراق وسوريا واليمن والبحرين وافغانستان وأكدا على ضرورة وقف العنف في هذه المناطق واجراء الحوار لإنهاء التوتر والإختلافات.

وخلال لقائه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشأن العراقي بان كوبيش، بحث الحوار بين بغداد واربيل الطريق الوحيد لمعالجة الخلافات بين الجانبين.

وتباحث الطرفان، خلال اللقاء، حول التطورات الجارية في العراق ومنها موضوع إجراء الاستفتاء في كردستان العراق.

واكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف معارضة طهران لإجراء الاستفتاء في كردستان العراق وضرورة احترام السيادة الوطنية والدستور ووحدة الاراضي العراقية.

كما التقى الوزير ظريف نظيره السويسري ديدير بورخالتر وبحث معه القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وافادت وكالة ارنا؛ إن الوزير السويسري بحث مع ظريف العلاقات الثنائية وسائر القضايا ذات الإهتمام المشترك.

هذا وأعلن الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي، ان وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة (5+1) سيعقدون اجتماعا مع ايران، اليوم الاربعاء في نيويورك حول خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

وافاد الموقع ان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني ستترأس الاجتماع الذي يعقد بحضور وزراء خارجية الصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا واميركا وايران.

وقد جددت موغريني دعمها للإتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، ولفتت الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت 7 مرات التزام ايران بتعهداتها في اطار الإتفاق النووي.

واكدت في تصريح للصحفيين مرة أخرى جدوى الإتفاق النووي مع ايران والتزام طهران به، وقالت حول احتمال انسحاب اميركا من الإتفاق: إن مثل هذه الإتفاقات ليست مع دولة واحدة بل تعود الى المجتمع الدولي.





