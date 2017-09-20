اكد قائد القوات البحرية في الجيش الايراني، الاميرال حبيب الله سياري، على دور سلاح البحر على صعيد العلاقات الدولية؛ مصرحاً: إن البحرية الايرانية اليوم توفر الامن للاقتصاد الايراني عبر تواجدها في منطقتي خليج عدن وباب المندب.

وأشار الاميرال حبيب الله سياري، أمس الثلاثاء، خلال كلمة له في مراسم منح الرتب العسكرية لضباط اسطول الشمال في ميناء انزلي (شمال البلاد)، اشار الى ضرورة التركيز على رفع الجاهزية ومعرفة العدو جيدا والاستعداد لمواجهة أي تهديد بما يتيح امكانية الدفاع عن حياض الوطن.

ونوه القائد العسكري الايراني الى ان مهمة سلاح البحر في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يكون لديها جانب دولي، واسطول الشمال مهمته الدفاع في بحر قزوين عن مصادر ومصالح الجمهورية الاسلامية والتعاون مع دول الجوار والسعي لاستتباب الامن.

وأكد الاميرال سياري ان البحرية الايرانية تتمتع بأهمية خاصة ومكانة مميزة بسبب تنفيذها مهام مميزة في البحار وبسبب اهميتها الدولية؛ قائلاً: إن سلاح البحر الايراني اليوم لا يقتصر على القوة العسكرية فحسب وانما يشمل القدرات السياسية والدولية والعلمية ايضا.

وأعلن قائد سلاح البحر انه منذ العام 2008 حتى اليوم قامت القوة البحرية التابعة للجيش بمرافقة 4 الاف و200 سفينة تجارية في منطقة خليج عدن.

وتابع قائلاً: انه خلال المرحلة الراهنة ايضا تقوم مجموعة القطع البحرية التاسعة والاربعين لسلاح البحر للجيش الايراني، بمهامها في خليج عدن.

وشدد الاميرال سياري قائلاً: إن القوة البحرية للجيش برهنت وبكل قوة ان ايران ليست في عزلة وتمكنت من رفع راية الجمهورية الاسلامية المقدسة في معظم بلدان العالم تجسيدا لقدرات البلاد.

وفيما اشار الى جهوزية القوة البحرية التابعة للجيش الايراني وطاقاتها الكبيرة في مجال تصنيع السلاح المناسب للدفاع عن حياض الوطن، اكد الاميرال سياري ان هذه القوة تضع على سلم برامجها التنمية في شواطئ مكران (جنوب) وارساء الامن على صعيد المناطق البحرية في سياق المصالح الايرانية هناك وذلك اتباعا لتعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية في هذا الخصوص.

