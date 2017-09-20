أكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية، على اكبر صالحي، بان ايران غير ملزمة بشيء اكثر مما ورد في الإتفاق النووي وإتفاق الضمانات والبروتوكول الاضافي.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين في فيينا، مساء الاثنين، بعد لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، قال صالحي: لقد كان اللقاء جيدا جدا مع آمانو الذي عبّر عن ارتياحه لالتزام ايران بتعهداتها ونحن نعرب كذلك عن ارتياحنا من ان الوكالة تمكنت حتى اليوم من التقدم بالعمل الى الامام بحيادية.

واضاف: لقد اعلنا في هذا اللقاء صراحة بأننا ملتزمون بما جاء في إتفاق الضمانات والبروتوكول الاضافي والإتفاق النووي، الا اننا لا نرى انفسنا ملزمين بأكثر من ذلك.

وتابع صالحي: لقد تم خلال اللقاء ايضا طرح سلسلة من المشاريع التي اقترحها زملاؤنا في منظمة الطاقة الذرية ليتقدموا بها الى الامام بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعلنت استعدادها للتقدم بهذه المشاريع.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: إن اللقاء كان جيدا جدا وايجابيا بالاجمال ولقد قدم هو ايضا (آمانو) عرضا للقاءاته مع آخرين حول الإتفاق النووي.

واكد بانه على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل باستقلالية وعدم الاهتمام بتوصيات الآخرين وفقا لليمين الذي يؤديه ونحن نشعر بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت وفية لغاية اليوم لليمين (الذي يؤديه المدير العام حين تولّيه هذا المنصب) خاصة فيما يتعلق بالإتفاق النووي.

وكان لقاء صالحي وآمانو جاء على هامش الاجتماع العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

كما التقى صالحي الوفدين الصيني والروسي المشاركين في الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واجرى معهما سلسلة من المباحثات.

وقد اكد صالحي خلال الاجتماع العام الـ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتها في اطار الإتفاق النووي، واصفا تصريحات نيكي هيلي الأخيرة حول تفتيش المنشآت الايرانية بانها غير مبررة وغير طبيعية.

واعرب عن أمله بأن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة المدير العام، ازاء هذه التحركات بصورة محايدة ومهنية ومنصفة تماما وان يصونوا المعلومات التقنية والصناعية والحساسة الحاصلة من خلال عمليات التفتيش.











