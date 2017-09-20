وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أمس الثلاثاء في مقر مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (IDRO) ومدة تنفيذها عامين. وتنص مذكرة التفاهم على استخدام روسيا أموال ايران المجمدة في الدول التي تستورد روسيا منها، وفي المقابل تعمل روسيا على نقل الصناعات الثقيلة الى ايران.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية الروسي (RTEDC) منظمة غير ربحية وغير حكومية (NGO) وتضم تحت مظلتها 10 آلاف شركة اقتصادية مهمة.