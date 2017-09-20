  • الأربعاء ٢٨ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203155 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: اقتصاد  
إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناجم والطاقة

إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناجم والطاقة

وقّعت مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (IDRO) ومجلس التنمية الاقتصادي الروسي (RTEDC) مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصلب والمناجم والنفط والغاز .

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أمس الثلاثاء في مقر مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (IDRO) ومدة تنفيذها عامين. وتنص مذكرة التفاهم على استخدام روسيا أموال ايران المجمدة في الدول التي تستورد روسيا منها، وفي المقابل تعمل روسيا على نقل الصناعات الثقيلة الى ايران.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية الروسي (RTEDC) منظمة غير ربحية وغير حكومية (NGO) وتضم تحت مظلتها 10 آلاف شركة اقتصادية مهمة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec