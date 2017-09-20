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رقم الخبر: 203154 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: اقتصاد  
أوكرانيا تتعاون مع إيران في مجال النقل البحري

أوكرانيا تتعاون مع إيران في مجال النقل البحري

أكد الجانبان الأوكراني والايراني، خلال اللقاء الذي جمع سفير الجمهورية الاسلامية في كييف محمد بهشتي منفرد بوزير البنى التحتية الأوكراني فلاديمير أومليان يوم الاثنين، أكدا على التعاون الثنائي التجريبي في مجال النقل البحري لأول حاوية من السلع عبر ميناء (أودستا) في هذا البلد الى مينائين ايرانيين بمنطقة بحر قزوين.

ودعا الوزير الأوكراني، في هذا اللقاء، الى مواصلة التعاون بين طهران وكييف سيما في مجال شحن السلع الى أوروبا ومنطقة الخليج الفارسي. وأعرب أومليان عن ترحيبه بمقترح السفير الايراني في هذا الخصوص، قائلاً: انه سيتم الإيعاز الى مسؤولي الجهات المعنية في وزارة البنى التحتية الأوكرانية للتنسيق مع الطرف الايراني وتهيئة ظروف شحن ونقل أول حاوية عبر ميناء أدوستا المحاذي للبحر الأسود صوب الموانئ الشمالية في ايران.

من جانبه، رحب السفير بهشتي منفرد بتنمية التعاون في مجالات الشحن والنقل والتعامل التجاري مع أوكرانيا، وأكد استعداد الجمهورية الاسلامية لتنفيذ هذا المشروع. ودعا السفير الايراني وزير البنى التحتية الأوكراني لزيارة ايران.

 
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