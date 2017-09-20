قال مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية: ان الأولوية في الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الثانية عشرة ترتكز على التعريف بطاقات ايران وقدراتها، مؤكداً بذلك ان الايرانيين المقيمين في أمريكا يتوقون للمشاركة في الاقتصاد الايراني.

وأضاف محمد نهاونديان، المتواجد حالياً في نيويورك للمشاركة في الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان الهدف من الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الجديدة هو اطلاع الشركات الدولية على الطاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ايران، متوقعاً بذلك زيادة حجم العقود الدولية وإقبال الشركات الأجنبية على الاقتصاد الايراني.

وأشار نهاونديان الى اللقاء الذي جمعه بالنشطاء الاقتصاديين الايرانيين المقيمين في أمريكا، وقال: ان المجتمع الايراني في أمريكا يرغب في تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا شك ان مثل هذه اللقاءات تساهم في المزيد من التعرف والإطلاع المشترك. وأضاف: نظراً الى الأجواء الجديدة التي توفرت بعد الإتفاق النووي والتي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين ايران والعالم فباتت هناك الكثير من الفرص للتعاون في المجال التجاري والنقل والاستثمار. وأوضح ان جميع الشركات خارج ايران سواء الايرانية وغير الايرانية يمكنها أن تساهم في المشاريع المختلفة في البلاد .

وحول الهدف من زيارته هذه، قال نهاونديان: انه سيشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في الملتقى الاقتصادي الذي سيقام في نيويورك بشأن الاستراتيجيات الاقتصادية. وأوضح انه التقى بعض الخبراء الاقتصاديين في البنك االدولي وصندوق النقد الدولي وتباحث معهم بشأن تجاربهم في الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية في الحكومة الثانية عشرة، قال نهاونديان: بموازاة الدبلوماسية السياسية، فان تقديم تعريف للمصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول والمجموعات الاقتصادية من شأنه أن يحقق إنجازات كبيرة. وأوضح ان الاقتصاد والتجارة من شأنهما أن يعززا الأمن والاستقرار في العالم، ونظراً الى مساحة ايران واقتصادها المتنوع فهنالك الكثير من المصالح المشتركة مع الدول الأخرى.