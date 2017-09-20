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رقم الخبر: 203152 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشارك بمؤتمر "التجارة في العالم الإسلامي" بماليزيا

إيران تشارك بمؤتمر "التجارة في العالم الإسلامي" بماليزيا

إنطلقت أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر التجارة في العالم الاسلامي، الاثنين، في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة وفد ايراني.

وافتتحت هذه الدورة بعقد اجتماع تحت عنوان (الاستثمار والبنى التحتية بالعالم الاسلامي) بمركز بوترا للتجارة العالمية في كوالالمبور، حيث قدم فيه أعضاء الوفد الايراني الذي ضم 3 خبراء ومسؤولاً وجهات نظرهم في هذا المجال.

وافتتح المؤتمر ومعرض التجارة والاستثمار في العالم الاسلامي رسمياً أمس الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الماليزي نجيب تون رزاق. ويستغرق أعمال المؤتمر والمعرض، الذي يتكون من 400 جناح، حتى يوم 21 أيلول/ سبتمبر الحالي.

 
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