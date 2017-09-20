أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني، عباس آخوندي، عن مقترح فرنسي لمنح ايران خط إئتمان بقيمة 70 مليون يورو بغية تحديث قطاع الطيران والأنظمة في البلاد.

وأشار الوزير آخوندي، خلال اجتماع مشترك مع سكرتير الحكومة الفرنسية في شؤون الاتحاد الأوروبي، الى رغبة ايران بإعطاء الأوروبيين إمتيازات في موانئ ومناطق ايران الحرة ومدينة مطار الإمام الخميني(رض) الدولي. وأضاف: لقد توصلنا الى تفاهمات خلال المباحثات مع الحكومة الفرنسية بشأن التأمين المالي للمشاريع في إطار إستلام قروض من الخزانة الفرنسية وقدمت باريس لنا بعض التوضيحات.

وأعلن آخوندي عن تقديم فرنسا مقترحاً لإيران لمنحها إئتمان بقيمة 70 مليون يورو، لافتاً الى نص الموافقة الفرنسي التي صادق عليها وزير الاقتصاد الفرنسي والتي جاء بها سكرتير الحكومة في باريس لشؤون الاتحاد الأوروبي والشؤون الخارجية الى ايران في زيارته الأخيرة، وقال: إنها إنطلاقة لمرحلة جديدة في سياق منح إئتمانات مالية فرنسية لإيران.

ولفت وزير الطرق وإعمار المدن المحادثات الجارية حالي بين الشركات الفرنسية والمسؤولين في شبكة السكك الحديدية الايرانية، منوهاً الى النقل السككي حول طهران وكذلك تمديد الشبكة السككية في ميناء الإمام الخميني(رض) وميناء الشهيد رجائي لكونها من أبرز المشاريع التي يمكن البدء فيها عبر الدعم الفرنسي.

هذا وفي المنتدى التجاري الايراني-الفرنسي الذي حضرته جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف) في طهران أمس الثلاثاء، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الايرانية، غلام حسين شافعي، أن ثمة هدفاً مشتركاً مع فرنسا لمضاعفة الحجم التجاري البيني عن مستوى الحالي البالغ 4ر2 مليار دولار. وأضاف شافعي: ان السنوات الماضية شهدت تبادل زيارات وفود تجارية واقتصادية عديدة بين البلدين، تمخضت عن توقيع مذكرات تفاهم كثيرة بين قطاعي الخاص والعام، ومنها إبرام صفقة شراء طائرات ركاب مع (ايرباص) والتعاون مع شركات (رينو) و(بيجو)، فضلاً عن توقيع عقد مع شركة (توتال) الفرنسية لتطوير حقل بارس الغازي (جنوب ايران).

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن الناتج القومي الإجمالي لإيران يبلغ 425 مليار دولار، وتعد ثاني أكبر اقتصادات وتعداد سكان بالمنطقة، وأن مخاطر الاستثمار في السوق الايرانية بالدرجات الدنيا، وفي مقابل أعلى نسبة مردودية إقليمياً.

من جهته، أكد نائب رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف) ان المشاركة بالمنتدى فرصة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً ان الشركات الفرنسية تستهدف إقامة شراكة طويل أمد مع ايران. وأضاف ايفتيفو دو سيلكي: ان حضور ممثلي 40 شركة تجارية كبرى وصغيرة في غرفة التجارة الايرانية اليوم، يعكس حجم رغبتها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران، وأن جمعية (ميديف) بدورها أنشأت مكتباً رئيسياً لمساعدة الشركات الفرنسية وشركائها في ايران.

من جانبه، أكد رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، سيباستيان أندرو، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران، لافتاً الى أن الاقتصاد الايراني لم يتوقف على الرغم من حجم العقوبات المفروضة عليه.

وقال أندرو، في مؤتمر الأعمال التجارية بين إيران وفرنسا الذي جرى في غرفة التجارة والصناعة والمناجم في إيران: انه من واجبنا زيادة العلاقات التجارية مع إيران، وفي السنوات الـ15 الماضية استطاعت ايران أن تغير كثيراً من بنيتها الاقتصادية وقد حققت تطوراً ملحوظاً في هذا المجال.

وأعرب رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عن أمله في فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

هذا وعقدت، يوم أمس، مفاوضات اقتصادية بمشاركة 40 شركة فرنسية في غرفة التجارة والصناعة الايرانية في طهران. ويضم الوفد الفرنسي 40 شركة عضوة في إتحاد أصحاب العمل الفرنسي (مدوف الدولي) يصل عدد أعضائه الى 750 ألفاً وهو أكبر تجمع لأصحاب العمل في هذا البلد. ويعمل أعضاء الوفد في مجالات الصناعة والعلاقات المصرفية والضمان الاجتماعي والطاقة والتسويق الدولي والزراعة والنقل الحديدي وإدارة الطيران والصحة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودول العالم ألف مليار دولار سنوياً، ويعتبر الاقتصاد الفرنسي من كبريات الاقتصاديات في العالم ومن المصدرين الأساسيين للبضائع الى ايران.