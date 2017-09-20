تخطت مبيعات ايران من النفط الخام ومكثفات الغاز مستوى 23 مليار دولار في نحو 6 شهور منذ 21 مارس/ آذار لغاية الآن.

وأفاد موقع (شانا)، التابع لوزارة النفط الايرانية الثلاثاء، ان متوسط مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز منذ 21 مارس/ آذار 2017، تجاوز 6ر2 مليون برميل يومياً. ولفت الموقع الى أن الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان يستوردون حالياً 60 بالمئة من النفط الايراني، فيما الدول الأوروبية تستورد نحو 40 بالمئة.

وأعلن (شانا) أن الصين استوردت 700 ألف برميل من ايران في شهر أغسطس/ آب الفائت، لافتاً الى أن شركة (شل) البريطانية-الهولندية و(توتال) الفرنسية و(ايني) الإيطالية و(ساراس) الايطالية و(هلنيك بتروليوم) اليونانية و(ربسول) الإسبانية و(مول) المجرية من المشترين الأوروبيين للخام الايراني، وقد بلغت وارداتهم منذ يناير/ كانون الثاني – أغسطس/ آب 2017، متوسط 720 ألف برميل يومياً. وبيّن الموقع أن متوسط سعر برميل النفط الخام الايراني منذ 21 مارس/ آذار لامس 49 دولاراً.

في سياق آخر، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، علي كاردر، عن تشكيل لجنة وزارية تختص بتمويل المشاريع وتحقيق أهداف قطاع النفط الايراني.

وأوضح كاردر، بمراسم تسليم وتسلم منصب المدير التنفيذي لشركة الحفر الوطنية يوم الاثنين، ان اللجنة تستهدف تحديد وسبل التوصل لآليات توفير التمويل لتحقيق الأهداف في صناعة النفط. وأضاف كاردر: ان اللجنة ستضم وزير النفط وممثلين عن باقي الأجهزة مثل البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن خبراء اقتصاديين وستلتئم أسبوعياً.

وبيّن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، ان تحقيق أهداف أنشطة المنبع تتطلب 100 مليار دولار كحد أدنى في 5 سنوات، ما يستدعي تبني إجراءات تفضي لتوفير رؤس الأموال اللازمة.

إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية ان صادرات الخام الايراني بما في ذلك المكثفات الغازية تبلغ أكثر من مليونين و600 ألف برميل يومياً، منوهاً إلى تنامي نسبة صادرات النفط الخام خلال الأشهر الستة القادمة بشكل متوازي مع زيادة القدرة الإنتاجية داخل البلاد.

وأشار كاردر، الى أن إنتاج النفط الخام الايراني يبلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً، حيث سيصل هذا الرقم خلال الأشهر الستة القادمة إلى 4 ملايين برميل يومياً. وقال: ان صادرات النفط الخام الايراني بما في ذلك المكثفات الغازية تبلغ حالياً أكثر من مليونين و600 ألف برميل يومياً، حيث ستزيد نسبة صادرات النفط الخام خلال الأشهر الستة القادمة بشكل متوازي مع زيادة القدرة الإنتاجية.

ونوه مساعد وزير النفط الى أن الوزارة تضع تطوير الحقول المشتركة على سلم أولوياتها، مبيناً ان أكبر حصة فيما يخص زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام خلال الأشهر القادمة ستكون للمشاريع الخاصة بتعزيز الطاقة الإنتاجية لدى الحقول المشتركة. ولفت الى أن تطوير الحقول النفطية والغازية المشتركة تشكل المحور الرئيسي للمفاوضات في الوقت الراهن بين الشركة الوطنية الايرانية للنفط مع الشركات الراغبة بالاستثمار في قطاع النفط، و(نتوقع في المستقبل القريب إبرام إتفاقيات جيدة في هذا الخصوص).

على صعيد آخر، أعلن مساعد شؤون العمليات لمنطقة الشمال بوزارة النفط الايرانية، شير أفكن قرباني، عن شحن 720 ألف برميل من النفط الخام عبر المقايضة مع الدول المشاطئة لبحر قزوين، من ميناء نكا بمحافظة مازندران (شمال البلاد) إلى مصافي النفط في طهران وتبريز (شمال غرب)، وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 9 سبتمبر الحالي .

وتطلع قرباني، في تصريح له يوم الاثنين، الى ارتفاع حجم شحنات نفط المقايضة بين هذه الدول وايران من 10 آلاف برميل يومياً في المرحلة الراهنة وصولاً الى 40 ألف برميل لليوم بنهاية العام الحالي.

يذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم بمقايضة النفط المنتج في عدد من الدول المتشاطئة لبحر قزوين بما فيها كازاخستان وتركمانستان عبر ميناء نكا، لتقدم في المقابل النفط الخام من المحطات الجنوبية للبلاد.