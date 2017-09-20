  • الأربعاء ٢٨ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203149 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
سيدني تستضيف المؤتمر الدولي للغرف التجارية.. بمشاركة إيران

سيدني تستضيف المؤتمر الدولي للغرف التجارية.. بمشاركة إيران

إنطلقت أعمال المؤتمر الدولي للغرف التجارية بإستضافة مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 17 حتى 21 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفد من غرفة التجارة الإيرانية.

وشارك في مراسم الإفتتاح الوفد الإيراني الذي يتشكل من 20 مسؤولاً وناشطاً اقتصادياً برئاسة نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية بدرام سلطاني.

ويقام معرض على هامش المؤتمر العاشر الذي ينظمه الإتحاد الدولي لغرف التجارة الدولية بمشاركة 12 ألف غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة في العالم للتعرف على عمل العديد من الجهات المشاركة.

وأهمية أجندة المؤتمر هي أنه الحدث الوحيد لرؤساء الغرف التجارية في مناقشة مواضيع مختلفة تهم غرف التجارة وتشمل المسائل المتعلقة بالأعمال والنزاعات ودفتر الإدخال المؤقت والبنية التحتية ومستقبل المنشأ واكتشاف الفرص التجارية في آسيا والباسفيك ونماذج عمل غرف التجارة والاستدامة والسياحة والتنوع في بيئة العمل وسهولة الحصول على التمويل وريادة الأعمال الشابة ومهارات الغد المستقبلية والتعامل مع الاضطرابات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0676 sec