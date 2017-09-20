إنطلقت أعمال المؤتمر الدولي للغرف التجارية بإستضافة مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 17 حتى 21 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفد من غرفة التجارة الإيرانية.

وشارك في مراسم الإفتتاح الوفد الإيراني الذي يتشكل من 20 مسؤولاً وناشطاً اقتصادياً برئاسة نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية بدرام سلطاني.

ويقام معرض على هامش المؤتمر العاشر الذي ينظمه الإتحاد الدولي لغرف التجارة الدولية بمشاركة 12 ألف غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة في العالم للتعرف على عمل العديد من الجهات المشاركة.

وأهمية أجندة المؤتمر هي أنه الحدث الوحيد لرؤساء الغرف التجارية في مناقشة مواضيع مختلفة تهم غرف التجارة وتشمل المسائل المتعلقة بالأعمال والنزاعات ودفتر الإدخال المؤقت والبنية التحتية ومستقبل المنشأ واكتشاف الفرص التجارية في آسيا والباسفيك ونماذج عمل غرف التجارة والاستدامة والسياحة والتنوع في بيئة العمل وسهولة الحصول على التمويل وريادة الأعمال الشابة ومهارات الغد المستقبلية والتعامل مع الاضطرابات.