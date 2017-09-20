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رقم الخبر: 203148 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
السفير الإيراني ومحافظ واسط العراقية يبحثان تعزيز العلاقات التجارية

السفير الإيراني ومحافظ واسط العراقية يبحثان تعزيز العلاقات التجارية

إجتمع السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، مع محافظ واسط العراقية محمود ملا طلال، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإقتصادي المشترك بين البلدين.

وأكد محمود ملا طلال على ضرورة فتح قنصلية عراقية في واسط وإنشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والمحافظة. وقال ملا طلال انه التقى بالسفير الايراني ايرج مسجدي في مقر السفارة الايرانية في بغداد، وأكد له ضرورة فتح قنصلية ايرانية في واسط وتفعيل الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة في منفذ زرباطية-مهران، وكذلك تعزيز آفاق التعاون التجاري وإقامة ملتقى للشركات الايرانية ومعرض للبضائع في واسط. وأضاف: انه (تمت مناقشة الاستعدادات لاستقبال زائري العتبات المقدسة عن طريق منفذ زرباطية، وتهيئة المستلزمات الإدارية والخدمية المناسبة، وحصول الزائرين على تأشيرات دخول من السفارة أو القنصليات العراقية في ايران، كذلك تمت مناقشة الخطوات المشتركة لفتح منفذ الشهابي، ودوره في تطوير حركة السياحة والسفر والتبادل التجاري بين البلدين).

 
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