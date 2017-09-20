وأكد محمود ملا طلال على ضرورة فتح قنصلية عراقية في واسط وإنشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والمحافظة. وقال ملا طلال انه التقى بالسفير الايراني ايرج مسجدي في مقر السفارة الايرانية في بغداد، وأكد له ضرورة فتح قنصلية ايرانية في واسط وتفعيل الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة في منفذ زرباطية-مهران، وكذلك تعزيز آفاق التعاون التجاري وإقامة ملتقى للشركات الايرانية ومعرض للبضائع في واسط. وأضاف: انه (تمت مناقشة الاستعدادات لاستقبال زائري العتبات المقدسة عن طريق منفذ زرباطية، وتهيئة المستلزمات الإدارية والخدمية المناسبة، وحصول الزائرين على تأشيرات دخول من السفارة أو القنصليات العراقية في ايران، كذلك تمت مناقشة الخطوات المشتركة لفتح منفذ الشهابي، ودوره في تطوير حركة السياحة والسفر والتبادل التجاري بين البلدين).