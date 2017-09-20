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رقم الخبر: 203144 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: منوعات  
هذه المدينة تعطي قطعة أرض وعمل لكل من ينتقل إليها

هذه المدينة تعطي قطعة أرض وعمل لكل من ينتقل إليها

«كيب بريتون» هي جزيرة صغيرة تقع في الجانب الشرقي من «نوفا سكوتيا» في كندا. هذه الجنة الخفية تتطلع لتتوسع أكثر رغم توفرها على كل المرافق من مطعم ومتجر بقالة وسوبر ماركت لكن لا يتوفر أهم عنصر لذلك وهو المواطن.

هذه الجزيرة الجميلة مع الطبيعة الفريدة وبيئتها النظيفة لديها الكثير لتقدمه، فتوفُرها على كل ما يحتاجه الإنسان من ترفيه وتعليم وتطبيب إلا أن المشكل الأكبر عندهم هو تناقص عدد القاطنين فيها إذ يسكن فيها 150 ألف نسمة وهي في انخفاض مستمر.

وبسبب هذه المشكلة  قام أصحاب المحلات بنشر إعلان على صفحتهم الشخصية في الفيسبوك لتلقي الطلبات ممن يريد العمل في هذه الجزيرة الجميلة حيث سيتم اعطاء أي شخص على استعداد للإنتقال إلى المدينة فدانان من الأراضي ليبني فيها بيته. ومع ذلك فوجب التنبيه أنه لا يمكن للعمال الأجانب التقدم بطلب للحصول على وظيفة في «كيب بريتون» مادام لا يعيش في كندا بوثائقه الرسمية إلا إن كان عكس ذلك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ سكاي نيوز
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