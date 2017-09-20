  • الأربعاء ٢٨ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203142 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: ثقافة وفن  
لوحات ملونة تظهر على الطرق عندما تمطر فقط

لوحات ملونة تظهر على الطرق عندما تمطر فقط

قام فريق من المصممين في كوريا الجنوبية باختراع طريقة لنشر البهجة في أعين الناس لما يهطل المطر لمدة طويلة وذلك بإنشاء لوحات ضخمة نابضة بالحياة تظهر في الشوارع عندما تمطر. هذا المشروع تمت تسميته بـ«مشروع الرياح الموسمية».

وكما يوحي اسمه فلقد تم انشاءه لأنه في فترة الرياح الموسمية يهطل المطر بغزارة لـ 3 أسابيع متتالية فقد تم رسم هذه اللوحات بطلاء خاص يكون غير مرئي للناس حتى يلمسه الماء هذه اللوحات مستوحاة من ثقافة كوريا الجنوبية التي تهتم بالأنهار وبتدفق المياه لذلك قام الفنانون المسؤولون عن هذا المشروع بالعمل على تحفيز الناس بأخذ تذكرة والسفر إلى سيئول لأن أسابيع الرياح الموسمية لن تكون مشؤومة وتبعث على الملل كما كانت من ذي قبل .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ سكاي نيوز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0664 sec