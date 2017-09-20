وكما يوحي اسمه فلقد تم انشاءه لأنه في فترة الرياح الموسمية يهطل المطر بغزارة لـ 3 أسابيع متتالية فقد تم رسم هذه اللوحات بطلاء خاص يكون غير مرئي للناس حتى يلمسه الماء هذه اللوحات مستوحاة من ثقافة كوريا الجنوبية التي تهتم بالأنهار وبتدفق المياه لذلك قام الفنانون المسؤولون عن هذا المشروع بالعمل على تحفيز الناس بأخذ تذكرة والسفر إلى سيئول لأن أسابيع الرياح الموسمية لن تكون مشؤومة وتبعث على الملل كما كانت من ذي قبل .