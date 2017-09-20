بعد عامين من النزاعات داخل المحاكم والدعاوى المختلفة، انتهى النزاع رسمياً على حقوق ملكية صورة «سيلفي» التقطها قرد، وهذا بعد توصّل الأطراف المتنازعة لتسوية قبل صدور الحكم النهائي.

وحسب موقع «عالم التقنية»: بدأت وقائع القضية في أغسطس ۲۰۱٤ عندما قام قرد بالتقاط صورة شخصية له باستخدام كاميرا يملكها المصوّر ديفيد سلوتر، الذي تفاجأ بعدها بأيام بانتشار الصور على الإنترنت، وتحديداً في موقع «ويكيميديا».

ودخل «سلوتر» في نزاع قضائي ضد الموقع، بعدما طلب منه إزالة الصور؛ لأن ملكيتها تعود له، في وقت يرى الموقع فيه أن ملكية الصور تعود للقرد نفسه؛ لأنه هو من قام بالتقاطها.

وبناءً على التسوية، وافق المصوّر على التبرّع بـ ۲٥% من العائدات المادية التي تصله على هذه الصورة، أو على غيرها من صور الحيوانات، بحيث يتم التبرّع لجمعيات تعنى بحقوق الحيوانات.

وأكّدت «بيتا»، المؤسّسة المسؤولة عن حماية الحيوان والتي وقفت ضد «سلوتر» في المحكمة، أن هذا النزاع وضّح أهمّية وضع قواعد وحقوق ملكية للكائنات الأخرى غير الإنسان، مع العمل معاً لتوفير بيئة ملائمة لحماية «ناروتو»، القرد النادر الذي قام بالتقاط الصورة في إندونيسيا.