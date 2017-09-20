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رقم الخبر: 203140 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مشاركة دولية واسعة في معرض البايوتكنولوجيا الايراني
في الحقول الطبية والعقاقير والصناعة والبيئة والزراعة

مشاركة دولية واسعة في معرض البايوتكنولوجيا الايراني

أعلن امين اللجنة الدولية لمعرض ومهرجان البايوتكنولوجيا الرابع في طهران مهدي سيدي عن مشاركة اكثر من 50 بلدا اجنبيا في معرض البايوتكنولوجيا الذي اقيم في طهران اعتبارا من 18 ايلول ويختتم اليوم.

وقال مهدي سيدي، انه خلال الاعوام السبعة الماضية قامت لجنة تنمية البايوتكنولوجيا الراعية للتقدم في هذا الحقل العلمي بالبلاد، عن اقامة معارض ومهرجانات دولية مرة كل عامين في هذا الحقل لتقديم منتجات الشركات الناشطة والمعرفية في البايوتكنولوجيا في الحقول الطبية والعقاقير والصناعة والبيئة والزراعة.

واضاف، ان هذا المعرض تشارك فيه الجامعات وحدائق العلم والتقنية والاتحادات العلمية والمراكز البحثية.

وتابع: ان من بين اهداف هذا المعرض تطوير تجارة البايوتكنولوجيا والتمهيد للتعاطي بين المؤسسات الداخلية والاجنبية في قطاع البايوتكنولوجيا على الامد البعيد.

ونوه الى ان ناشطين تجاريين من الهند والمانيا وجورجيا وارمينيا وبيلاروسيا وافغانستان واثيوبيا والنمسا وتركيا وباكستان والسنغال وعمان وسريلانكا سيشاركون في المعرض.

ولفت الى ان حضور الضيوف من البلدان الاخرى يساهم في دعم صادرات منتجات البايوتكنولوجيا بشكل مؤثر. واشار الى انه فضلا عن مشاركة 50 بلدا فان 250 شركة ومؤسسة ايرانية تشارك في المعرض ايضا.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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