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رقم الخبر: 203138 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:26 الاقسام: منوعات  
قتل ابنه صعقا بالكهرباء... والسبب؟

قتل ابنه صعقا بالكهرباء... والسبب؟

انهى مواطن أردني حياة ابنه الحدث (14 عاماً) صعقا بالكهرباء جنوبي العاصمة الأردنية عمان.

رغبة الأب بتأديب فلذة كبده «صعقا بالكهرباء» لم تنجح هذه المرة في ردع الطفل فتركته جثة هامدة لتكشف زيف ادعاءات الأب بأن الكهرباء صعقته أثناء اللعب.

وأكد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، «أن الطفل أسعف لأحد المستشفيات الحكومية القريبة قبل يومين، إلا أنه توفي وبسؤال الأب أكد أن الطفل تعرض لصعقة كهربائية خلال اللعب؛ ما تسبب بوفاته».

وعقب معاينة الجثة، ثبت لدى المحققين وجود شبهة جنائية في الحادثة، ليتوسع التحقيق ويعترف الأب بأنه صعق الطفل بقصد تأديبه، كما يفعل عادةً إلا أن جسد الصغير لم يحتمل العذاب هذه المرة .

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع الأب الجاني، وتم تحويل القضية للمدعي العام المختص لكشف ملابسات الجريمة والسير في الإجراءات القضائية حسب الأصول.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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