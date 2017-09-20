قال المختص الايراني بعلم الوراثة ناصر بارسا ان 50 بالمئة من المصابين بامراض السرطان يعالجون وكلما كان تشخيص المرض سريعا يتم علاجهم بسهولة.

واضاف ناصر بارسا، في تصريح صحفي في جمعية مكافحة السرطان يوم الثلاثاء، ان هذا المرض كان قد عرف قبل نحو 5 آلاف عام في العالم وكلما ازدادت نفوس البلدان ازدادت مستويات الاصابة به.

وتابع: ان 80 بالمئة من مرضى السرطان تزيد اعمارهم على 60 عاما وكذلك فان عدد ضحايا المرض يبلغ عددهم 6 ملايين شخص سنويا وهو ما يفوق عدد ضحايا مرضى السل والملاريا.

وحذر من مخاطر السجائر والتدخين، منوها الى ان كل 10 ضحايا لمرضى سرطان الرئة 8 منهم من المدمنين على التدخين.

ولفت الى ان السجائر تحتوي على 4 آلاف نوع من المواد الكيميائية والتي تسبب 70 نوعا من السرطان وقد لقي 100 مليون شخص حتفهم في القرن العشرين بسبب اصابتهم بالسرطان كما ان التوقعات تشير الى وفاة مليار شخص في القرن الحادي والعشرين جراء التدخين.

واشار الى ان عمر الاشخاص المدمنين على التدخين يقل 15 عاما عن الاشخاص غير المدخنين، معربا عن اسفه لان الاحصاءات تشير الى ادمان 15 بالمئة من الشعب الايراني.

ولفت الى ان اسباب الاصابة بالسرطان عديدة منها التدخين والتعرض للاشعاعات والعناصر الكيميائية المسببة للسرطان والاشعة ماوراء البنفسجية لضوء الشمس والتي تعد من بين العناصر المسببة لهذا المرض والتي يمكن الوقاية من الاصابة بهذا المرض من خلال الابتعاد عنها.

واكد انه كلما انقضى الوقت على تشكيل الغدة السرطانية في الجسم كلما صعب العلاج بسبب التعددية الوراثية لهذه الخلايا والتي تكتسب المزيد من المقاومة امام اساليب العلاج.