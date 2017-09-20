قالت زهراء عبداللهي مسؤولة قسم التغذية بوزارة الصحة في ايران ان 19 بالمائة من المواطنين من الفئة العمرية 15الى 64 سنة اي ما يعادل واحد من كل خمسة مواطنين يعاني من ارتفاع ضغط الدم كما أن ثلاثة في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاما لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول.

واضافت ان الابحاث والدراسات الطبية تشير الى ان الامراض القلبية والشريانية والسرطان والسكر وزيادة الوزن هي الاكثر انتشارا في ايران و ان 64 بالمآئة من النساء و 54 بالمئة من الرجال مصابون بالسمنة.

وقالت ان استهلاك الزيوت والسكر في البلاد اكثر مما هو عليه في سائر الدول وان الشعب الايراني قاطبة اقل اقبالا على استهلاك الفواكه والخضار والالبان مما يزيد من معدلات السمنة في البلاد.

واضافت عبد اللهي ان استهلاك الملح في ايران هو ضعف المستوى العالمي حيث تبلغ نسبة الملح في رغيف الخبز الواحد نحو ثلاث غرامات فيما لابد الا يتجاوز معدل الملح 5 غرامات في اليوم الواحد.

واشارت الى تدني مستوى استهلاك الحليب والالبان في البلاد وقالت مع الاسف ان استهلاك المشروبات الغازية في البلاد يبلغ 42 لترا سنويا للفرد الواحد مما يعد من اهم اسباب انتشار امراض القلب والسرطان.