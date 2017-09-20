في واحدة من أغرب الحالات المرضية في العالم والتي حدثت في بلد العجائب والغرائب الهند، قام رجل لم يتم الكشف عن اسمه بابتلاع أربعين سكينا ما اضطره للتوجه إلى المستشفى لاستخراجها من معدته.

الشخص المذكور يبلغ من العمر 42 سنة ويعمل كضابط شرطة في البداية لم يستطع الأطباء معرفة سبب هذا الألم الذي يشعر به هذا المريض لكن بعد إجراء صور بالأشعة تم الكشف عن مجموعة من الأجسام الغريبة والصلبة في بطنه تشبه إلى شكل كبير ورما سرطانيا .

لكن هذا المريض اعترف بأنه كان يدأب على ابتلاع السكاكين منذ ما يزيد عن شهرين. وقد قام الجراح «جيتيندرا مالهوترا» بإجراء جراحة لإستخراج السكاكين من بطنه حيث أكد لهم بأنه تناول 28 سكينا فقط.

لكن بعد استخراج جميع السكاكين من بطنه برفق وعناية لأن بعض السكاكين قد انكشفت شفرتها لم يرتح بال الجراح «مالهوترا» وطلب من باقي الطاقم الجراحي بالتأكد من أن عدد السكاكين هو 28 سكينا فقط لكن المفاجأة كانت أكبر إذ تم اكتشاف 12 سكينا أخرى واستخراجها من بطن المريض في عملية دامت 5 ساعات كاملة.

وقد عبر الجراح «مالهوترا» الذي أشرف على العملية عن اندهاشه الشديد من هذه الحالة الغريبة التي يصادفها منذ أن عمل في الجراحة قبل 20 سنة.