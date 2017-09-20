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رقم الخبر: 203132 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: ثقافة وفن  
«آلان» يفوز بجائزة مهرجان «دهوك» بالعراق

«آلان» يفوز بجائزة مهرجان «دهوك» بالعراق

حصل الفيلم الايراني القصير «آلان» للمخرج مصطفى كندمكار على جائزة أفضل فيلم كوردي من مهرجان «دهوك» الدولي للأفلام.

وانطلقت فعاليات المهرجان في التاسع من سبتمبر/ايلول الجاري واستمرت لغاية السادس عشر منه في مدينة دهوك بكوردستان العراق.

ويروي «آلان» يوم من حياة الزوجين عبدالله وريحان وطفلهما «آلان» قبل معاناة الترحال والنزوح.

يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجان «كلرمونت» الدولي بفرنسا ومهرجان ساوباولو الدولي بالبرازيل ومهرجان الافلام الايرانية بباريس ومهرجان «Silhouette» الدولي بفرنسا ومهرجان «ياهورينا» الدولي بالبوسنة والهرسك ومهرجان «سالنتو» الدولي ببريطانيا ومهرجان «ليل» الدولي بفرنسا ومهرجان «بنغالور» الدولي بالهند.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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