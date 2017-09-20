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رقم الخبر: 203131 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان ايرانيان في ضيافة «انيمست»

فيلمان ايرانيان في ضيافة «انيمست»

يشارك فيلما الانيميشن «القدرة والسلطة» (يال وكوبال) للمخرجة شيوا صادق اسدي و«الاكتسابات الانتسابية» (اكتسابات انتسابي) للمخرجة سمانة شجاعي في مهرجان «انيمست» الدولي برومانيا.

ويتنافس «القدرة والسلطة» في القسم التنافسي للافلام القصيرة بينما يعرض «الاكتسابات الانتسابية» في القسم التنافسي للافلام الطلابية للمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته الثانية عشر في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري وستستمر لغاية الثامن من اكتوبر المقبل.

يذكر أن «القدرة والسلطة» سبق ان شارك في مهرجان «Annecy» الدولي بفرنسا ومهرجان «Ottawa» الدولي لأفلام الانيميشن بكندا.

وشارك «الاكتسابات الانتسابية» سابقا في عدة مهرجانات اهمها مهرجان مونترال «Animaze» الدولي لافلام الانيميشن في كندا ومهرجان «SUPERTOON» الدولي لأفلام الانيميشن بكرواتيا ومهرجان «المخرجون الجدد، الافلام الجديدة» للافلام في البرتغال ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي ومهرجان لوس انجلوس الدولي  للأفلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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