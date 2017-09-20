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رقم الخبر: 203130 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض 4 أفلام ايرانية في مهرجان (اطفال العالم)

عرض 4 أفلام ايرانية في مهرجان (اطفال العالم)

سيتم عرض اربعة افلام سينمائية ايرانية في مهرجان اطفال العالم الذي سيقام في مدينة اسطنبول التركية للفترة من 22 لغاية 24 سبتمبر / ايلول الجاري.

والافلام الايرانية التي ستعرض في المسابقة الرئيسية بمهرجان اطفال العالم في اسطنبول، هي «ضجة في حفل العرس» للمخرج رضا خطيبي، و«الفائز» الحاصل على جائزتين في مهرجان الافلام الثلاثية الابعاد في كوريا الجنوبية وبلجيكا، و«حوراء» للمخرج غلام رضا ساغرجيان (الفائز بجائزة نتبك في مهرجان آل لايتز)، و«سويوق» من اخراج الاخوة ارك (مرشح لنيل ثلاثة جوائز لافضل المواهب السينمائية في آسيا في شنغهاي، والفائز بجائزة من مهرجاني تاميل نادو وكاسا آسيا)، كما سيعرض فلم «مرواريد» (لؤلؤة) للمخرج سيروس حسن بور في مسابقة العروض الخاصة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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