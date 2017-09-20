والافلام الايرانية التي ستعرض في المسابقة الرئيسية بمهرجان اطفال العالم في اسطنبول، هي «ضجة في حفل العرس» للمخرج رضا خطيبي، و«الفائز» الحاصل على جائزتين في مهرجان الافلام الثلاثية الابعاد في كوريا الجنوبية وبلجيكا، و«حوراء» للمخرج غلام رضا ساغرجيان (الفائز بجائزة نتبك في مهرجان آل لايتز)، و«سويوق» من اخراج الاخوة ارك (مرشح لنيل ثلاثة جوائز لافضل المواهب السينمائية في آسيا في شنغهاي، والفائز بجائزة من مهرجاني تاميل نادو وكاسا آسيا)، كما سيعرض فلم «مرواريد» (لؤلؤة) للمخرج سيروس حسن بور في مسابقة العروض الخاصة.