قال مدير عام دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران مجيد ملانوروزي ان خبرات الصين في اقتصاد السينما يمكن ان تشكل نموذجا لاقتصاد السينما والثقافة في الاسواق الدولية.

وقال ملانوروزي في مراسم افتتاح اسبوع الفيلم الصيني في متحف الفنون المعاصرة بطهران ان هناك اواصر كثيرة بين الحضارة الصينية ونظيرتها الايرانية منذ سنين حيث ان طريق الحرير يعتبر النموذج البارز لهذا الامر.

واضاف ان الصين قد عملت في مجال الفنون التشكيلية بفعالية خلال الاعوام الاخيره حيث اقامت ثمانية معارض للفنون التشكيلية التي تعقد كل سنتين وتعتبر جزءا من اقتصاد الفن.

ومن جانبه قال السفير الصيني يانغ خلال هذه المراسم انه ستعرض ستة افلام شهيرة للصين خلال هذا الاسبوع اضافة الی عقد ملتقي سينمائي وحفلة للموسيقى الصينية معربا عن ارتياحه لان هذا الحفل سيفتح نافذة جديدة للملتقين الايرانيين للتعرف على المجتمع والثقافة والتاريخ الصيني فضلا عن افتتاح قناة لترسيخ التبادل في مجال صناعة الافلام بين البلدين.