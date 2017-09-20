نشر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة للمرة الاولى تفاصيل ومعلومات عن راية قبة الامام الحسين عليه السلام.

- تستبدل راية قبة الامام الحسين عليه السلام بداية كل شهر حسب التقويم الهجري ويعني ذلك انها تستبدل في السنة ۱۲ مرة.

- يبلغ طول راية القبة الشريفة ۳٫۹۰ متر، فيما يبلغ عرضها ۳ امتار.

- تصنع راية القبة الشريفة من قماش «الستن» الكوري او الياباني، وتقوم وحدة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة بخياطتها حصرا.

وبالاضافة الى راية القبة الشريفة تنشر المئات من اللافتات والرايات السوداء التي تحمل شعارات النهضة الحسينية الشريفة واحاديث اهل البيت عليهم السلام عن واقعة عاشوراء وبعض المقاطع من زيارتي عاشوراء والناحية المقدسة داخل الصحن الشريف وداخله ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين.

وتقوم وحدة الخياطة ايضا باستبدال بردة القبر الشريف الخضراء ببردة سوداء مطرزة بخيوط الذهب والفضة المطعمة بأحجار الزمرد والياقوت.

كما تقوم الوحدة ايضا بنشر لافتات العزاء على ضريحي الصحابي الجليل حبيب بن مظاهر الاسدي وضريح السيد ابراهيم المجاب عليهما السلام.