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رقم الخبر: 203127 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة 329 ناشرا في معرض «ارومية» للكتاب

مشاركة 329 ناشرا في معرض «ارومية» للكتاب

يقام المعرض الـ334 للمحافظات والمعرض الخامس عشر لمحافظة اذربايجان الغربية بمشاركة 329 ناشرا من ارجاء البلاد في مدينة ارومية.

وافادت مؤسسة المعارض الثقافية الايرانية ان معرض ارومية اقيم اعتبارا من يوم امس 19 سبتمبر ويستمر اسبوعا واحدا ويشارك فيه 329 ناشرا من ارجاء البلاد ويعرضون 36 الفا و 251 عنوان كتاب في 152 جناحا وفي ثلاث صالات.

ويتم توزيع دعم لشراء الكتب بمبلغ 400 مليون تومان وحسم للمبيعات بنسبة 20 بالمائة.

ويتخلل المعرض بعض الفعاليات مثل ملتقى «نمط الحياة الاسلامية» واقامة «ورشة تدريبية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وجلسات نقد ودراسة وتدشين الكتاب وحفل توقيع الكتاب و«ورشة تدريبية لكتابة القصة» وغيرها من الفعاليات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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