الزمن هو هذا النوع من السائل الذي نكرر القول عنه، إنه يحمل «معه» كل الأشياء، وبأنه يُلحق الشيخوخة بكل الكائنات، وبأنه يغير ويستعمل «أو يستهلك» كل الأشياء، وأنه يقضم ويهشم الصخور، ويحسّن المجتمعات والمشروبات.

لكن أن نقول ذلك، فإنه لا يكفي ولا يشفي الغليل في الكشف عن طبيعته الحقيقية.

ما هو إذن الزمن في عمقه:

هل هو ما تحكيه اللغة عنه؟ هل هو مثلنا ما نعتقد أننا ندركه أو نعيشه؟ هل هو مماثل لما يقدمه لنا الفيزيائيون؟ أو لما يفكره الفلاسفة؟

علينا أن نتوجه أولا نحو هؤلاء الأخيرين ما دامت مسألة الزمن قضية من قضاياهم الكبرى. لكننا سنصطدم بعقبتين، أولاهما تعود إلى أن هؤلاء ليسوا متفقين فيما بينهم حول هذه المسألة: فالخطابات الفلسفية تجعل الزمن أحياناً مبدأ التغير، وتارة أخرى تجعله غلافاً وعنواناً لكل تسلسل تراتبي أو تلاحقي للأشياء والوقائع، وتارة يشبهونه بالومضة أو اللمعة، وتارة بحلبة ثابتة ينتظر ما سيحدث فيها، ومرة أخرى تتصوره ككائن فيزيائي، أو على العكس من ذلك كمنتوج للوعي.

وثانية العقبتين أو الصعوبتين، في ارتباطها بالأولى، تعود إلى ما تعانيه الفلسفة ذاتها من حيث إنها تجد نفسها مقسومة بفعل مسألة الزمن ذاتها، حيث تتوزع الفلسفة إلى معسكرين كبيرين بينهما جدار سميك. فبالنسبة للبعض، أي فلاسفة «الأفهوم»، وهم أرسطو وليبنتز، يتعين التفكير في الزمن كمجرد نظام للأسبقية والألحقية دون الإحالة على أي وعي ولا على حتى حضور ملاحظ ما: الشيء الوحيد الذي يوجد هو العلاقات الزمنية بين الأحداث؛ وهكذا يبدو الزمن كنظام تلاحق ينتج تسلسلات أو تلاحقات موضوعية أو خارجية ونهائية.

أما بالنسبة لفلاسفة «الوعي»: فإن الزمن هو (عملية) مرور. إنه مرور من لحظة خاصة، وانتقال الحاضر نحو الماضي، والحاضر نحو المستقبل، وهي عملية انتقال لا يمكن التفكير بها إلا بإدخال حضور ذات (بشرية): الزمن ليس نظاماً تسلسلياً، بل دينامية تفاعلية محركها مرتبط بالذاتية.

فإننا إذا ما اعتبرنا أن الزمن يوجد ويجرى، ويمر في استقلال عنا، فإن علينا أن نعين ونحدد صفات «محرك الزمن» أي الآلية السرية التي تجعل أنه بمجرد أن تظهر لحظة الحاضر، فإن لحظة حاضر أخرى تظهر وتزاحمها، وتطلب منها أن تذهب للظهور في مكان آخر ثم تأخذ مكانها، قبل أن تظهر لحظة حاضر أخرى وترسلها إلى التجول في الماضي، وتأخذ هي حيزاً في الحاضر. وأمام رعب هذه الصعوبات يمكننا أن نجد بعض التعويض الفكري في اعتبار أن الزمن ليس إلا كلمة تشير إلى كائن يشبه طريقتنا في قوله.

لكننا نعي مباشرة خطورة المفارقة: ففي الوقت الذي لا تطرح علينا فيه كلمة «زمن» أية صعوبة عندما نستعملها في جملة سريعة، فإن هذه الكلمة تصبح محرجة جداً عندما نسحبها من التداول اللغوي لنفحصها ونختبرها، فنحن بمجرد أن نعزل كلمة «زمن» عن الكلمات المحيطة بها، بعيدة عن الانسياب اللفظي الذي كنا قد وضعناها فيه، فإنها تتحول إلى لغز وتصبح مشوشا رهيبا على الفكر.

هل الزمن كيان خاص؟ هل هو يوجد في حد ذاته؟ هل هو يتوقف على الأحداث؟

هكذا نكتشف أن استعمال كلمة «زمن» هو استعمال متواتر، لكن هذا الاستعمال لا يقودنا بتاتا إلى توضيح الواقع الذي يدعى تسميته. فأن نقول الزمن ليس هو أن نشير إليه ونعيّنه في حد ذاته. فالزمن ليس في الظاهر «شيئا» (بالمعنى العادي لكلمة شيء)، بل إن واقع الزمن هو واقع أكثر دقة وتميزاً عن واقع الطاولة أو الكرسي.

زمنيات مختلفة

هناك أيضاً صعوبة إضافية تتمثل في أن تصورنا (الفكري) عن الزمن مرتبط إلى حد كبير بالعلاقة الوجودية التي نقيمها معه. فالظواهر الزمنية التي نعيشها والتي نحن موضوعها ومادتها والشهود عليها، تجعلنا نعتقد أن هذا الزمن يشبهها أو يلخصها. وهذا ما يدفعنا إلى أن ننسب للزمن صفات وخصائص توحي وكأن هناك زمنيات مختلفة: وهكذا فنحن نتحدث عن زمن نزعم أنه زمن «فارغ» أو «متسارع» أو «ورى» أو «سيكولوجي» أو «بيولوجي» أو «جيولوجي» أو «كوسمولوجي»، كما لو أن الزمن يختلط ويمتزج مع هذه الحالات والصفات التي يجعلها هو ذاته ممكنة والتي تؤدي هي ذاتها دور زينة (ديكور) أو لباس بالنسبة له.

لكن هل سيكون هذا الزمن قابلاً لأن يتصور ولأن يكون محط تفكير؟

وأخيراً فإن الزمن ضحية للمبالغة في استخدام اللغة. يقول القديس أوغسطين في اعترافاته في العصور القديمة: «من أجل أن نقول الزمن أو ننطق به نجد أن لدينا في اللغة عدداً قليلاً من الجمل الدقيقة ولكن لدينا جملا أكثر غير دقيقة». فتعدد معاني كلمة «زمن» قد توسع بالتدريج عبر القرون، بحيث أصبحت تعني في الوقت التتالي نفسه، والتأني، والمدة، والتغير، والصيرورة، والاستعجال، والانتظار، والإنهاك، والسرعة، والشيخوخة، وأحياناً تأخذ حتى مدلول المال أو الموت.

وهذا شيء كثير على كلمة واحدة، وهو ما يتطلب ويفرض عملية اختيار الكلمات وتنظيف اللغة.

كن كيف نقوم بعملية إفراغ دلالي للكلمات؟ وانطلاقا من أية قاعدة؟

تمكننا الفيزياء، وهي العلم الذي أصبح ذا فعالية معرفية كبيرة منذ أن تم إدخال الرياضيات عليها، وجعلت من الزمن معاملاً في معادلاتها، من القيام بعملية «تنظيف للوضعية اللغوية»، كما يقول الكاتب الفيلسوف بول فاليري. ومن أجل القيام بهذه العملية يكفي أن نحاول ترجمة ما تحاول أن تقوله المعادلات الأساسية في الفيزياء عن الزمن إذا كان بإمكانها أن تتحدث عنه. لكن يظهر في النهاية نوع من الشك. وهو شك رهيب تجاه الكلمات التي تم التعبير بها عن الثورة النيوتونية.

الكل يعرف أن نيوتن هو الذي أدخل في الفيزياء المتغيرات (+) ضمن معادلات علم الديناميك، وأنه اختار أن يسميه «الزمن». لكن عبر أي مسار فكري وبفضل أي تصور قبلي للزمن أقام نيوتن هذا الاختيار؟ وانطلاقا من أي معارف استطاع أن يتعرف عليه من خلال ملامح كائن رياضي. لقد كان عليه -منطقياً- أن يعطيه اسماً آخر لأن هذا الزمن الفيزيائي، الذي قام بابتكاره، لا يشابه نهائيا ما اتفقنا على أن ننسبه عادة لكلمة «زمن». بل ليست له أية سمة من الخصائص التي ننسبها عادة وتلقائيا لفكرة الزمن. فهذا الزمن الفيزيائي (+) هو زمن مجرد ولا وجوداً عينياً أو مادياً له، وليست له سرعة الانسياب لأن إعطاءه مثل هذه الصفة يفترض أن وتيرة الزمن ستتغير قياساً إلى أو بالنسبة إلى وتيرة الزمن؛ وهو كذلك زمن ليست له صفات أو سمات الظواهر الزمنية التي تحدث أو تجرى داخله، في الوقت الذي نتحدث فيه عن الزمن خالطين بين الزمن وبين ما يحدث فيه، كما أن هذا الزمن الفيزيائي هو زمن متجانس، أي أنه لا يغير خلال مساره الزمني طريقته في أن يكون هو الزمن، أو بعبارة أخرى أنه لا يتوقف على نفسه، وأن لكل آن من آناته الكيان الأنطولوجي نفسه أي الدرجة نفسها من الوجود. فهل الزمن الفيزيائي هو الزمن الحقيقي أم هو فقط زمن مختزل وهزيل أو ناقص؟ أي بالأحرى هو زمن آخر مختلف عن الزمن الحقيقي؟