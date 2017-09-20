يعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى المباريات أمام ريال بيتيس اليوم الاربعاء بعد قضاء عقوبة إيقاف خمس مباريات في وقت يسعى فيه حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.

وطرد رونالدو خلال الانتصار في كأس السوبر الاسبانية على برشلونة في 13 اغسطس اب وعوقب بالايقاف خمس مباريات بعد ان دفع الحكم ولم يشارك في اي مباراة بالدوري حتى الان هذا الموسم.

وهز النجم البرتغالي الشباك مرتين في ظهوره الوحيد منذ هذه الواقعة خلال انتصار سهل 3-صفر على أبويل نيقوسيا في دوري الابطال يوم الاربعاء الماضي.

وسجل الشاب بورخا مايورال وجاريث بيل لريال مدريد الاحد في انتصار 3-1 على ريال سوسيداد لكن مثل رونالدو يتوقع عودة مارسيلو وتوني كروس بعد انتهاء الايقاف والتعافي من الاصابة على الترتيب.

ورغم الأداء القوي أمام ريال سوسيداد الذي لم يتجرع الهزيمة قبل مباراة الامس فان عودة رونالدو ستكون مهمة جدا لريال مدريد حيث يسعى للاستفادة من جدول مباريات سهل خلال الشهرين المقبلين لابعاد غريمه برشلونة عن القمة.