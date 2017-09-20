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رقم الخبر: 203123 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:31 الاقسام: رياضة  
بشكتاش يهزم قونيا سبور ويقتسم الصدارة مع جلطة سراي

بشكتاش يهزم قونيا سبور ويقتسم الصدارة مع جلطة سراي

اقتسم بشكتاش صدارة الدوري التركي مع جلطة سراي، بعد فوزه على ضيفه قونيا سبور 2 /صفر الإثنين، في المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع هذا الفوز رصيد بشكتاش إلى 13 نقطة متساويا مع جلطة سراي، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف فقط.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد قونيا سبور عند 3 نقاط في المركز 15.

وتقدم جينك توسن بهدف لبشكتاش في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف الإسباني ألفارو نيجريدو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

 

 
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مصدر الخبر: جريدتك اليوم
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