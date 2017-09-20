بشكتاش يهزم قونيا سبور ويقتسم الصدارة مع جلطة سراي اقتسم بشكتاش صدارة الدوري التركي مع جلطة سراي، بعد فوزه على ضيفه قونيا سبور 2 /صفر الإثنين، في المرحلة الخامسة من المسابقة.