بات بإمكان البريطاني لويس هاميلتون الذهاب إلى ماليزيا وهو مفعم بالثقة بعد أن اجتمعت كل عناصر النجاح معا بالنسبة لسائق مرسيدس في سباق جائزة سنغافورة.

فالأجواء الممطرة والحادث المثير في البداية بمشاركة ثلاثة سائقين، من بينهم منافسه الرئيسي على اللقب الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري، منحت هاميلتون الفوز، بعد أن كان أقصى طموح مرسيدس من السباق هو تقليص حجم الخسائر على قدر الإمكان.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم لفورمولا1 بفارق 28 نقطة أمام فيتيل قبل ستة سباقات من نهاية الموسم، في أكبر فجوة بين السائقين هذا العام.

وفاز هاميلتون بجميع السباقات الثلاثة التي جرت بعد فترة العطلات الصيفية ليصعد إلى الصدارة بعد أن سهل فيتيل وفريقه فيراري وكذلك ريد بول المهمة أمامه.