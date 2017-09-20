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|رقم الخبر: 203120
|تاريخ النشر: أيلول 19, 2017
|الوقت: 16:32
|الاقسام: رياضة
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التصفيات الاسيوية لكأس العالم
غداً.. سيدات ايران بالكرة الطائرة يواجهن منتخب تايلند في اللقاء الاول
الوفاق / خاص: يلتقي مساء الاربعاء منتخب ايران للسيدات بالكرة الطائرة في أول لقاء بتصفيات آسيا لكأس العالم بالمنتخب التايلندي الذي يستضيف مباريات هذه المجموعة، حيث قسمت المنتخبات العشرة على مجموعتين تخوض مبارياتها في دولتين، فمباريات مجموعة المنتخب الايراني ستكون في تايلند، وتضم مجموعة ايران بالاضافة الى البلد المستضيف كل من كوريا الشمالية والجنوبية وفيتنام.
أفادت الوفاق
وفيما يلي برنامج مباريات هذه المجموعة:
الاربعاء: 20/9
كوريا الشمالية – كوريا الجنوبية
ايران – تايلند
الخميس: 21/9
ايران – كوريا الشمالية
تايلند – فيتنام
الجمعة: 22/9
فيتنام – كوريا الشمالية
ايران – كوريا الجنوبية
السبت: 23/9
فيتنام – كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية – تايلند
الاحد: 24/9
ايران – فيتنام
تايلند – كوريا الجنوبية
وستكون نهائيات كأس العالم 2018 القادمة في اليابان بمشاركة 4 منتخبات آسيوية بالاضافة الى البلد المضيف.
ويمثل المنتخب الايراني في هذه البطولة كل من( مهسا صابري – مهسا كد خدا – مينا روستا – ندا جملانيان – الهام فلاح – تهمينة درغزني – فاطمة اميني – شبنم علي خاني – منى دريس محمودي – هالة متقيان – زهرا بخشي – منى آشفته – فاطمة حسني ومهتا يحيى بور).
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