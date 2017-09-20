التصفيات الاسيوية لكأس العالم غداً.. سيدات ايران بالكرة الطائرة يواجهن منتخب تايلند في اللقاء الاول الوفاق / خاص: يلتقي مساء الاربعاء منتخب ايران للسيدات بالكرة الطائرة في أول لقاء بتصفيات آسيا لكأس العالم بالمنتخب التايلندي الذي يستضيف مباريات هذه المجموعة، حيث قسمت المنتخبات العشرة على مجموعتين تخوض مبارياتها في دولتين، فمباريات مجموعة المنتخب الايراني ستكون في تايلند، وتضم مجموعة ايران بالاضافة الى البلد المستضيف كل من كوريا الشمالية والجنوبية وفيتنام.