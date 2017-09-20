الوفاق / خاص: اختيرت الحكمة الدولية الايرانية "سوانا دانغيان" لادارة المباراة النهائية لكأس آسيا والتي ستجري في الهند بين بطلتين من الصين، واحدة بطلة آسيا والاخرى بطلة العالم.

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وهذه الحكمة الايرانية الشابة قد اجتازت الاختبارات الدولية في قانون التحكيم للعبة وهي مسلطة على اللغة الانجليزية، واخذت مستمسكات عليا في قوانين هذه اللعبة.

وقد سبقت "دانغيان" حكمة أخرى من ايران قبل ثلاثة أشهر وهي "سيمين رضائي" في التحكيم على المستوى الدولي بكرة المنضدة، حيث نالت رضائي استحسان الجميع في ادارة المباريات.