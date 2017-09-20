وتشارك ايران بالدورة الاسيوية الخامسة بـ 115 رياضيا و66 رياضية في 20 لعبة.
وتقلّد الذهبية لـ إيران كل من: مهدي اسحاقي (تايكواندو وزن دون 54 كغم) ومهدي جلالي (تايكواندو 74 كغم) ومسعود جليل وند (الجوجيستو) والفريق الثلاثي بسباق السرعة"سبرنت" للدراجات الهوائية.
والفضية : حامد ميرزابور (المصارعة التركمانية التقليدية) ومسعود حسن زادة (الجوجيستو).
والبرونزية: فاطمة مداحي (تايكواندو دون 46 كغم) وريحانة شيخيان وليلا سياوش ( المصارعة التركمانية التقليدية)، وقاسم درزي وحبيب الله ترابي وامير اسماعيلي (المصارعة التركمانية الحرة).