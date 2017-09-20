12 ميدالية لإيران بمستهل دورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات 2017 حصدت البعثة الايرانية في اليوم الاول (الاثنين) من منافسات دورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات 2017 المقامة في تركمنستان، 12 ميدالية توزعت على 4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، لتحل ثانيا في ترتيب الميداليات.