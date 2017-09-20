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رقم الخبر: 203115 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: رياضة  
12 ميدالية لإيران بمستهل دورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات 2017

12 ميدالية لإيران بمستهل دورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات 2017

حصدت البعثة الايرانية في اليوم الاول (الاثنين) من منافسات دورة الالعاب الاسيوية داخل الصالات 2017 المقامة في تركمنستان، 12 ميدالية توزعت على 4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، لتحل ثانيا في ترتيب الميداليات.

وتشارك ايران بالدورة الاسيوية الخامسة بـ 115 رياضيا و66 رياضية في 20 لعبة.

 
وتقلّد الذهبية لـ إيران كل من: مهدي اسحاقي (تايكواندو وزن دون 54 كغم) ومهدي جلالي (تايكواندو 74 كغم) ومسعود جليل وند (الجوجيستو) والفريق الثلاثي بسباق السرعة"سبرنت" للدراجات الهوائية.
 
والفضية : حامد ميرزابور (المصارعة التركمانية التقليدية) ومسعود حسن زادة (الجوجيستو).
 
والبرونزية: فاطمة مداحي (تايكواندو دون 46 كغم) وريحانة شيخيان وليلا سياوش ( المصارعة التركمانية التقليدية)، وقاسم درزي وحبيب الله ترابي وامير اسماعيلي (المصارعة التركمانية الحرة).
 
 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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