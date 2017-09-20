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رقم الخبر: 203114 تاريخ النشر: أيلول 19, 2017 الوقت: 16:35 الاقسام: رياضة  
فتاة ايرانية تتقلد الذهبية الاولى لايران في بطولة شباب آسيا بالووشو
الجارية حالياً في كوريا الجنوبية

فتاة ايرانية تتقلد الذهبية الاولى لايران في بطولة شباب آسيا بالووشو

الوفاق / خاص: تقلدت الفتاة الايرانية "ناهيد بورشبانان" الميدالية الذهبية صباح الثلاثاء في منافسات الووشو ببطولة شباب آسيا الجارية حالياً في مدينة غومي بكوريا الجنوبية.

أفادت الوفاق وقد حصلت بورشبانان على 9.59 نقطة في الفئة العمرية (15 – 18) وحصدت الذهبية الاولى لايران في هذه البطولة التي انطلقت صباح الاحد الماضي.

هذا وقد حصدت ناهيد على ميدالية فضية واخرى برونزية في اليومين السابقين بنوعين اخرين من انواع هذه اللعبة، لتكون حصيلة بورشبانان لوحدها ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).

وكذلك اقتطف صباح الثلاثاء كل من (محمد علي مجيري ونيلوفر مختار بور)ميداليتين برونزيتين، ليصبح مجموع ميداليات ايران لحد الان (ذهبية و3 فضيات و7 برونزيات).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق - خاص
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