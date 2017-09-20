الوفاق / خاص: تقلدت الفتاة الايرانية "ناهيد بورشبانان" الميدالية الذهبية صباح الثلاثاء في منافسات الووشو ببطولة شباب آسيا الجارية حالياً في مدينة غومي بكوريا الجنوبية.

أفادت الوفاق وقد حصلت بورشبانان على 9.59 نقطة في الفئة العمرية (15 – 18) وحصدت الذهبية الاولى لايران في هذه البطولة التي انطلقت صباح الاحد الماضي.

هذا وقد حصدت ناهيد على ميدالية فضية واخرى برونزية في اليومين السابقين بنوعين اخرين من انواع هذه اللعبة، لتكون حصيلة بورشبانان لوحدها ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).

وكذلك اقتطف صباح الثلاثاء كل من (محمد علي مجيري ونيلوفر مختار بور)ميداليتين برونزيتين، ليصبح مجموع ميداليات ايران لحد الان (ذهبية و3 فضيات و7 برونزيات).